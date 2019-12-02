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    رئيس تركيا: تاناب رمز الصداقة الجذرية بين تركيا وأذربيجان

    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٠٤]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    قال رجب طيب أردوغان إننا اليوم نشهد آنا تاريخيا لبلداننا ومنطقتنا حيث نعيش الآن مشاعر الفخر المستحقة لاستكمال ناجح لوتيرة طويلة وصعبة اقتضت 7 سنوات والنصف للتحقق لجهود مشتركة عن تركيا وأذربيجان وجورجيا التي صبرت واهتمت في كل مرحلة منها.

    أفادت أذرتاج عن أردوغان رئيس تركيا قوله في كلمة ألقاها في حفل افتتاح قسم الرابط بأوروبا من خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب في بلدة إبسالا لولاية أديرنة التركية إن هذا المشروع رمز للصداقة الجذرية بين البلدان قبل كل شيء مفيدا أن تاناب وصل إلى هذه المرحلة بفضل علاقات تركيا وأذربيجان التي تعتمد على الثقة المتبادلة. كما لعبت دورا حاسما آخر في إنجاز هذا المشروع اتفاقية بين البلاد المنتجة والعابر والمستهلكة مع شركات لديها حصص في هذا المشروع.

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    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا: تاناب رمز الصداقة الجذرية بين تركيا وأذربيجان
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