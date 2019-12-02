زلزال يضرب البوسنة والهرسك
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٥:٥٠]
سراييفو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب البوسنة والهرسك.
أفادت وكالة اذرتاج ان مركز الزلزال يقع في مستوطنة نيفيسينا على بعد 300 كيلومتر من الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة في ألبانيا.
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