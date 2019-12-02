    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال يضرب البوسنة والهرسك

    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٠]

    سراييفو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب البوسنة والهرسك.

    أفادت وكالة اذرتاج ان مركز الزلزال يقع في مستوطنة نيفيسينا على بعد 300 كيلومتر من الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة في ألبانيا.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب البوسنة والهرسك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥‎٩]
    المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف تشارك في المؤتمر الأوروبي للحاخامات دعماً للعيش المشترك
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥‎٥‎]
    منظمة التعاون الإسلامي تكرم اتحاد "يونا" لمشاركته الفاعلة في مهرجانها الثالث
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥‎٠]
    "غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية تقتربان من اتفاق جديد لنقل الغاز
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٦]
    أوكرانيا مستعدة لشراء الغاز الروسي بسعره المخصص للبلدان الأوروبية
    زلزال يضرب البوسنة والهرسك