الرئيس إلهام علييف: سنواصل تقدمنا كتفا لكتف بوصفنا بلدين شقيقين

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن تركيا القوية وزعيمها يجسدان التنمية والاستقرار ويتيحان فرصة للنظر بالتفاؤل إلى المستقبل ونحن مسرورون بذلك لان قوة تركيا قوتنا ونجاح تركيا نجاحنا وسنواصل تقدمنا كتفا لكتف بوصفنا بلدين شقيقين والآفاق أمامنا مفتوحة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في افتتاح قسم الرابط بأوروبا من خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب في بلدة إبسالا لولاية أديرنة التركية إن المشاريع الضخمة التي تحققها أذربيجان وتركيا تظهر قوة كلا البلدين مشددا على أن القوة الاقتصادية تتحول إلى قوة سياسية وقال إن تاناب وممر الجنوب للغاز مشروع امن الطاقة في الوقت ذاته ويدور الحديث اليوم على نطاق العالم حول امن الطاقة وتسيطر هذه القضية على جدوال اعمال العالم. واعتبر أن هنا شكلت صيغة تعاون جميلة جدا وتعمل أذربيجان البلد المنتج وبلدان عابرة ومستهلكة عملا سويا ومصالحنا مشتركة وتقسم ايراداتنا تقسيما عادلا. وأقول مرة أخرى إن كل هذه المشاريع تعزز الاستقرار في المنطقة.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن يقينه من أن جميع المشاريع التي ستحقق فيما بعدُ لتأتي ناجحة مثل تانات وباكو – تبيليسي – جيهان وباكو – تبيليسي – أرضرون وباكو – تبيليسي – قارص وستواصل تركيا وأذربيجان خطواتهما الحاسمة معا نحو المستقبل.