رئيس الوزراء الجورجي: تاناب مهم جدا سياسيا وأمنيا واقتصاديا
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٧:١٤]
تبيليسي، 2 ديسمبر، أذرتاج
قال جيورجي قاخاريا إن مشروع تاناب قد بلغ حدود أوروبا ويسمح بنقل غاز أذربيجان عبر جورجيا.
أفادت أذرتاج عن قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي قوله في كلمة ألقاها في افتتاح قسم الرابط بأوروبا من خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب في بلدة إبسالا لولاية أديرنة التركية إن المشروع يدعم تعزز وتنمية جورجيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا مفيدا أن تاناب مشروع بالغ الأهمية من حيث نقل موارد الطاقة بجانب زيادته أهمية البلاد كبلد الترانزيت.
وأوضح رئيس الوزراء الجورجي أن مهام حكومة جورجيا الرئيسة هي النمو الاقتصادي السريع وفتح فرص عمل جديدة وضمان الامن القومي فيستجيب مشروع تاناب عن جميع هذه المتطلبات.
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