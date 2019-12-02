المجلس الوطني يتبنى نداء إلى الرئيس بشأن حل البرلمان وتعيين الانتخابات المبكرة

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

انعقد اجتماع اعتيادي للمجلس الوطني في الثاني من ديسمبر.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع بحث قضية تبني نداء إلى الرئيس الأذربيجاني بشأن حل المجلس الوطني وتعيين الانتخابات المبكرة.

وابلغ رئيس المجلس الوطني أوقتاي أسدوف الذي افتتح الاجتماع أن حزب يئني أذربيجان توجه إلى المجلس الوطني في الثامن والعشرين من نوفمبر بشأن حل البرلمان وتنظيم الانتخابات المبكرة قائلا "إننا اليوم اجتمعنا اليوم لبحث هذه القضية. وللمجلس الوطني صلاحيات وفقا للتشريع لاتخاذ قرار بعد البحث والنظر في قضية ومن هذا المنطلق قد أدرجت في جدول أعمال اجتماع اليوم قضية واحدة وهي حل البرلمان وتبني نداء إلى الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين انتخابات مبكرة".

وأضاف أسدوف أن الإصلاحات المنفذة في الكوادر لدى مجلس الوزراء والهياكل الإدارية وجميع مجالات حياة الدولة تلقى باستحسان المجتمع والتداعيات الحديثة الظاهرة وتوقعات المجتمع وسائر العوامل قد جعلت من الضروري تعميق الإصلاحات في السلطة وتحديث البرلمان أيضا.

ثم نادى نائب الأمين التنفيذي لحزب يئني أذربيجان رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الجمعيات الاهلية والمؤسسات الدينية سيافوش نوروزوف إلى النواب بشأن القضية المدرجة في الأجندة. كما حلل رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون سياسة القانون وبناء الدولة علي حسينلي القضية المدرجة في جدول الأعمال قانونيا.

ثم انطلقت مناقشات.

وبعد المناقشات قرأت نائبة رئيس المجلس الوطني باهار مرادوفا نص مشروع قرار بشأن تبني نداء إلى الرئيس الأذربيجاني لحل البرلمان وتعيين الانتخابات المبكرة.

ثم أحيل المشروع للتصويت وتم تبنيه.