البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 3 ديسمبر
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 3 ديسمبر / كانون الأول.
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