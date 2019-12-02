أزادي الحمادي: الفيلم الوثائقي "العذاب غير المنتهي" يوضح الجانب الإنساني من نزاع قره باغ الجبلية

روتردام، 2 ديسمبر، أذرتاج

كان لدي معلومات عن النزاع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ الجبلية. لكنني لم أكن على دراية بالجانب الإنساني للنزاع. كئبت كثيراً عن الفيلم الوثائقي المعنون بـ"العذاب غير المنتهي" الذي شاهدته اليوم. يعرض هذا الفيلم الوثائقي درجة الرعب من الجانب الإنساني في الصراع.

صرح بذلك أزادي الحمادي، أحد مشاهدين لفيلم "العذاب غير المنتهي" الوثائقي بعد عرضه في روتردام في مقابلته مع أذرتاج.

لم أكن أعرف الجانب الإنساني من الصراع والأزمة الإنسانية التي سببها. في الفيلم الوثائقي نرى ضحايا الصراع وشهادتهم. لم أصدق أنه يمكن للبشر ارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية.

وقال الحمادي: "يجب تعبئة البشرية جمعاء للمساعدة في حل المشاكل الإنسانية الناجمة عن النزاعات والمساعدة في القضاء على مثل هذه المشاكل".