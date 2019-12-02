خبير: لمشروع "تاناب" أهمية جيوسياسية وجيواقتصادية لأذربيجان

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

انطلق مشروع ممر الغاز الجنوبي وعنصره الخاص، خط الأنابيب عبر الأناضول "تاناب" (TANAP) والذي يتحقق بمبادرة من أذربيجان إلى مرحلة جديدة. لقد وصل تاناب بالفعل إلى الحدود الأوروبية. وهذا يعني أن أذربيجان لديها فرصة تصدير الغاز الطبيعي ليس فقط إلى تركيا ولكن أيضاً إلى السوق الأوروبية. يشير إنجاز مشروع خط الأنابيب عبر الأدرياتيكي (TAP) بنسبة 90% إلى أن عملية وصول الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية في العام القادم ستتحقق عملياً.

هذا ما قاله الخبير الاقتصادي وقار بيراموف لوكالة أذرتاج.

وأضاف الخبير قائلاً إن تاناب هو واحد من أهم المشاريع لأذربيجان والمنطقة كلها. لدى أذربيجان فرصة لتزويد تركيا بـ 6 مليارات متر مكعب من الغاز عبر تاناب. في نفس الوقت، ستصدر أذربيجان 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى السوق الأوروبية في المرحلة الأولى و20 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية. في المستقبل، سيتجاوز حجم الغاز الأذربيجاني الذي سيتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية والتركية 31 مليار متر مكعب. كما يتمتع الممر الجنوبي للغاز بأهمية جيوسياسية وجيواقتصادية من ناحية زيادة تعزيز تاناب للموقع الاستراتيجي لأذربيجان".

قال وقار بيراموف إن مشروع "تاناب" يبرز دور ومكانة أذربيجان في المنطقة، وأشار إلى أن مشروع الممر الجنوبي للغاز سيضمن أكثر من 100 مليار من الأرباح لأذربيجان. هذا يعني أن إيرادات الدولة تتشكل على مستوى جديد، على حساب العملات الصعبة المكتسبة من بيع الغاز الطبيعي. هذا سيسمح بزيادة كمية العملة في البلاد عملياً.

وقال وقار بيراموف أيضاً إن "هذا المشروع مهم جدا لتركيا وجورجيا في نفس الوقت." جورجيا بلد عبور. وبفضل المشروع، ستنهي تركيا تبعيتها من واردات الغاز. تعتزم أذربيجان أن تصبح ثاني أكبر مصدِّر للغاز إلى تركيا. وهذا سيعزز الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وجورجيا وتركيا. يساهم مشروع تاناب في تشكيل أمن الطاقة لتركيا ويساهم مشروع ممر الغاز الجنوبي، في أمن الطاقة في أوروبا إلى جانب تركيا. ممر الغاز الجنوبي هو مصدر بديل جديد لأوروبا. بالطبع، له مساهمة خاصة في إعادة النظر في خريطة الطاقة في أوروبا".

وأضاف الخبير قائلاً: "إن إنجاز مشروع ممر الغاز الجنوبي، بما في ذلك تاناب، جاء مباشرة من الإرادة السياسية لرئيس أذربيجان. وقال الرئيس إن الكثير من الناس في المناقشات حول ممر الغاز الجنوبي لم يصدقوا أن يتم إنجاز المشروع. كان تقدير تكلفة المشروع كبيراً وكانت هناك مشكلات في التمويل. على الرغم من كل هذا، وبدعم من أذربيجان، تم تحقيق أكبر مشروع في المنطقة. لولا دعم ومبادرة أذربيجان، لم يكن ممر الغاز الجنوبي ممكناً. في إطار المشروع، عززت أذربيجان علاقاتها مع الدول الشريكة لها. تاناب وممر الغاز الجنوبي هي مبادرة تنفذها أذربيجان. وستظل المنطقة قادرة على الاستفادة من مبادرة تم تحقيقها نتيجة للإرادة السياسية لرئيس جمهوريتنا وستمكن من تشكيل أمن الطاقة الخاص بها".