وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي يزور أذربيجان

أنقرة، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيقوم وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي بزيارة الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الزراعة والغابات التركية ان الهدف من الزيارة هو مشاركة في الاجتماع السادس لوزراء الزراعة من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والذي سيعقد في باكو في الفترة ما بين 3-4 ديسمبر الجاري.

سيحضر الاجتماع كبار المسؤولين وموظفو أمانة المنظمة ووزراء وخبراء الزراعة من الدول الأعضاء.

يذكر انه تم اتخاذ قرار بشأن هذا الاجتماع في الجلسة الـ24 لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد في أنطاليا في 9 نوفمبر.