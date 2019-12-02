    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    أوكرانيا مستعدة لشراء الغاز الروسي بسعره المخصص للبلدان الأوروبية

    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٦]

    كييف، 2 ديسمبر (أذرتاج).

    أوكرانيا مستعدة لشراء الغاز الروسي بسعره المخصص للبلدان الأوروبية وبدون تخفيض.

    افاد مراسل وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة والبيئة المحيطة الاوكراني آلكساي اورجيل.

    وأضاف ان سعر الغاز سيكون "غير سياسي" في حالة التوصل الى اتفاق مع روسيا.

    وزاد ان هذا السعر سوف لا يكون مخفضة. سيكون سعرا دقيقا حسب مؤشرات أوروبية.

    وقال الوزير ان الحديث يجري حاليا حول شراء الغاز الروسي كتعويض، حسب قرار قضاة المحكمة الاقتصادية الأوروبية.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا مستعدة لشراء الغاز الروسي بسعره المخصص للبلدان الأوروبية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥‎٩]
    المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف تشارك في المؤتمر الأوروبي للحاخامات دعماً للعيش المشترك
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥‎٥‎]
    منظمة التعاون الإسلامي تكرم اتحاد "يونا" لمشاركته الفاعلة في مهرجانها الثالث
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥‎٠]
    "غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية تقتربان من اتفاق جديد لنقل الغاز
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٧:١٤]
    رئيس الوزراء الجورجي: تاناب مهم جدا سياسيا وأمنيا واقتصاديا
    أوكرانيا مستعدة لشراء الغاز الروسي بسعره المخصص للبلدان الأوروبية