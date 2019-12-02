كييف، 2 ديسمبر (أذرتاج).

أوكرانيا مستعدة لشراء الغاز الروسي بسعره المخصص للبلدان الأوروبية وبدون تخفيض.

افاد مراسل وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة والبيئة المحيطة الاوكراني آلكساي اورجيل.

وأضاف ان سعر الغاز سيكون "غير سياسي" في حالة التوصل الى اتفاق مع روسيا.

وزاد ان هذا السعر سوف لا يكون مخفضة. سيكون سعرا دقيقا حسب مؤشرات أوروبية.

وقال الوزير ان الحديث يجري حاليا حول شراء الغاز الروسي كتعويض، حسب قرار قضاة المحكمة الاقتصادية الأوروبية.