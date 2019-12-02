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    رئيس الوزراء يوقع على مرسوم يحدد مواعيد أعياد نوروز والفطر والأضحى في 2020م

    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٨]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    وقع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف على مرسوم يحدد مواعيد أعضاء نوروز والفطر والأضحى لعام 2020م المقبل.

    أفادت أذرتاج عن بيان مكتب الوزراء أن المرسوم ينص على تحديد أيام 20-24 مارس عام 2020م لعيد نوروز ويومي 24-25 مايو لعيد الفطر المبارك ويومي 31 يوليو – 1 أغسطس لعيد الأضحى المبارك علما بان الأيام المنصوص عليها في المرسوم المذكور خارجة عن أيام الدوام الرسمي وذلك وفقا للبند الرابع من المادة الـ105 من قانون العمل والقسم الثاني من المرسوم رقم 489 المؤرخ في 18 ديسمبر عام 2006م الصادر عن الرئيس الأذربيجاني في تطبيق القانون رقم 194-IIIQD المؤرخ في 8 ديسمبر عام 2006م في إدراج تعديلات في قانون العمل الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يوقع على مرسوم يحدد مواعيد أعياد نوروز والفطر والأضحى في 2020م
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