"غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية تقتربان من اتفاق جديد لنقل الغاز

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج).

سلمت شركة "غازبروم" مؤخرا ملاحظاتها حول اتفاقية ربط خطوط الأنابيب، التي يجب على الأطراف توقيعها وفقا للقواعد الأوروبية، وفق ما جاء عن الخدمة الصحفية لشركة "نفتوغاز"، التي أعلنت.

أشارت الخدمة الصحفية للشركة الأوكرانية أن القرار النهائي ما يزال بعيدا، إلا أن عملية التفاوض مستمرة، وكان قد أجل الاجتماع المقرر عقده اليوم، ليتمكن المتخصصون في كلا الجانبين من تحليل التعليقات والاتفاق على النص، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النسخة العربية لوكالة اوكرانيا برس.

يشار إلى أن أوكرانيا تصر على إبرام اتفاقيات لربط أنابيب الغاز مع جميع شركات نقل الغاز في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، ومع مولدوفا و روسيا، كجزء من قواعد سوق الغاز الأوروبية التي اعتمدتها أوكرانيا.