منظمة التعاون الإسلامي تكرم اتحاد "يونا" لمشاركته الفاعلة في مهرجانها الثالث

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج).

كرمت منظمة التعاون الإسلامي، اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وذلك في ختام مهرجانها الثالث المصاحب لاحتفالات المنظمة بذكرى يوبيلها الذهبي، الذي أقيمت فعالياته في مدينة جدة خلال الفترة (25-28 نوفمبر 2019).

وقدم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة السفير يوسف بن محمد الضبيعي درعاً تكريمياً للاتحاد نظير مشاركته الفاعلة في المهرجان، والمعرض المصاحب له.

وكان الاتحاد قد شارك بمعرض مصور لوكالات الأنباء الأعضاء يبرز مظاهر التعايش والتسامح بين الأعراق والأديان المختلفة في دول "التعاون الإسلامي"، كما أسهم في التغطية الإعلامية لأعمال المهرجان.