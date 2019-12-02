المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف تشارك في المؤتمر الأوروبي للحاخامات دعماً للعيش المشترك

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج).

شاركت المؤسسة الثقافية الإسلامية في مدينة جنيف السويسرية، كضيف شرف ممثلة بنائب مديرها الدكتور محمد لفرك، في أعمال المؤتمر الأوروبي للحاخامات الذي انعقد بجنيف أمس الأول بحضور شخصيات دينية غير يهودية على مستوى سويسرا.

وكانت الحكومة ممثلة من طرف جان ماري فومار رئيس المجلس الأعلى (رئيس البرلمان)، وقد ثمن رئيس الجالية اليهودية بجنيف فيليب أجرومباخ النشاط الدولي الذي يقوم به الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي دكتور محمد عبد الكريم العيسى من أجل تقارب الحضارات والثقافات ونشر قيم الحوار والتسامح.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للحاخامات الحاخام الأكبر لجنيف الدكتور إيزاك دايان على تجسيد هذه الرسالة في جنيف من خلال التواصل والعلاقة والجسور التي بناها د. محمد لفرك منذ توليه مهامه في جنيف.

وعبر الاتحاد الأوروبي للحاخامات عن رغبته في التعاون مع جميع الأديان والمنظمات المتواجدة في الشرق الأوسط وخاصة رابطة العالم الإسلامي.

مصدر: يونا