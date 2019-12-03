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    اليابان تخصص 3 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية في دول أسيان

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٠:٤٧]

    طوكيو، 3 ديسمبر، أذرتاج

    ستخصص اليابان 3 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية في بلدان جنوب شرق آسيا (ACEAN) خلال السنوات الثلاث القادمة.

    افادت أذرتاج نقلا عن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قوله بذلك في المؤتمر الصحفي في 2 ديسمبر. وقال إن الحكومة اليابانية تخطط في توظيف الاستثمارات في 2020-2022، بما في ذلك في القطاع الخاص.

    وأضاف الوزير أن هذه الخطة تؤكد من جديد التزام اليابان بدعم التنمية الحرة والعادلة لجميع الدول الأعضاء في كتلة ACEAN من خلال الاستفادة من فرص اقتصادية جديدة.

    في الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء شينزو آبي لقادة ACEAN أن اليابان تخطط في زيادة استثماراتها فيJICA في إطار هذه الكتلة. وقالت إن هذه الاستثمارات تهدف إلى التنمية الحرة والمفتوحة لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي والتي ستساعد على تحسين البنية التحتية وتنفيذ مختلف المبادرات، بما في ذلك توسيع إمكانيات النساء.

    وقار أغاييف

    المراسل الخاص لوكالة أذتاج

    طوكيو

    AZERTAG.AZ :اليابان تخصص 3 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية في دول أسيان
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