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    أذربيجان تستحق بجائزة معرض الاستثمار الأجنبي في الصين

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٠:٤٨]

    باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

    استحقت أذربيجان بجائزة معرض الصين الحادي عشر للاستثمارات الأجنبية (COIFAIR) المقام في بكين.

    افادت أذرتاج أن المعرض الذي نظمته جمعية التنمية الصينية (NDRC) التي هي من إحدى أهم الوكالات الحكومية في الصين، يعد بمثابة منصة مهمة للاستثمارات في الصين وترويج المنتجات في الأسواق الصينية.

    عرضت المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية من بلدنا في المعرض. عقدت محادثات مع الشركات المهتمة بالاستثمار في أذربيجان واستيراد المنتجات من بلدنا.

    كان مكتب الممثل التجاري لسفارة أذربيجان في الصين أحد الشركاء الرسميين للمعرض. كانت شركة Guangzhou Heyran International Trading Co الموزع الرسمي للخمور الأذربيجانية في الصين راعية للمأدبة الرسمية بعنوان "ليالي الخزر" المقامة في إطار المعرض، حيث تم تقديم الخمور الأذربيجانية للضيوف وتم أداء الموسيقى الأذربيجانية وعرض مقاطع الفيديو الخاصة ببلدنا.

    في حفل منح الجوائز، حصل مكتب الممثل التجاري لسفارة أذربيجان في الصين على جائزة "أفضل شريك" واستحقت شركة " Guangzhou Heyran International Trading Co" بجائزة "الراعي الأفضل".

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