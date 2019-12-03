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    الخارجية: زيارة باشينيان إلى قاره باغ الجبلية مؤشر آخر على أن أرمينيا هي التي تسيطر على أراضينا المحتلة

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٠:٤٩]

    باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

    تعتبر زيارة رئيس الوزراء لأرمينيا نيكول باشينيان إلى قاره باغ الجبلية ولقاؤه بمن يزعمون انفسهم مسئولين للنظام غير الشرعي وزيارته لمواقع قوات الاحتلال الأرمينية على خط التماس للقوات الأرمينية والأذربيجانية مؤشر واضح إلى أن أرمينيا هي التي تتحمل مسئولية الاحتلال العسكري لأراضينا وهي التي تسيطر على أراضينا المحتلة.

    افادت وكالة أذرتاج أنه جاء هذا التصريح من المتحدثة باسم وزارة الخارجية ليلى عبد اللاييفا، عند تعليقها على زيارة رئيس الوزراء الأرميني لمنطقة قاره باغ الجبلية لمحتلة واجتماعه مع ممثلي النظام المزيف.

    قالت ليلى عبد اللاييفا: "إن رئيس الوزراء باشينيان الذي كان يدعي في وقت سابق أن أرمينيا لن تتمكن من اتخاذ قرار نيابة عن قاره باغ الجبلية فأكد بخطواته هذه أن الطرف المباشر في المفوضات حول حل النزاع هي أرمينيا بذاتها، يعني، على نيكول باشينيان الذي خدم ابنه المجند في منطقة قاره باغ الجبلية الأذربيجانية المحتلة وزار القوات المسلحة الأرمنية في أراضينا المحتلة والتقى ممثلي النظام المصطنع، أن يترك الذرائع جنباً ويشارك في اتخاذ قرارات بمثابة الطرف المباشر على طاولة المباحثات."

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