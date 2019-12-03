توظيف الحكام لمباريات الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

أعلنت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن أسماء الحكام الموظفين لادارة مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن الدور يشمل يومي 3-4 ديسمبر.

3 ديسمبر، الثلاثاء

كشله باكو – كبز كنجة، الحكم الله وردييف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00، البث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت

4 ديسمبر، الأربعاء

صباح – أقصو، الحكم حاجييف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا استاده الاحتياطي، باكو، الساعة 15.00، البث الحي عبر موقع pfl.az/canli

زيره – قراداغ لوكباتان، الحكم أحمدوف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، الساعة 14.00، البث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت

سومغايت – زاقاتالا، الحكم إسماعيلي، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 17.00، البث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت