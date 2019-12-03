توظيف الحكام لمباريات الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج
أعلنت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن أسماء الحكام الموظفين لادارة مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن الدور يشمل يومي 3-4 ديسمبر.
3 ديسمبر، الثلاثاء
كشله باكو – كبز كنجة، الحكم الله وردييف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00، البث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت
4 ديسمبر، الأربعاء
صباح – أقصو، الحكم حاجييف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا استاده الاحتياطي، باكو، الساعة 15.00، البث الحي عبر موقع pfl.az/canli
زيره – قراداغ لوكباتان، الحكم أحمدوف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، الساعة 14.00، البث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت
سومغايت – زاقاتالا، الحكم إسماعيلي، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 17.00، البث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت
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