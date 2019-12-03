باكو تستضيف الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الإقتصادي

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

يعقد اليوم الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الاقتصادي في باكو.

افدت وكالة أذرتاج انه في الاجتماع تناقش الاستعدادات للاجتماع السادس لوزراء زراعة البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي الذي سيعقد في 4 ديسمبر بباكو ومشروع جدول الأعمال وتنفيذ القسم الزراعي "ECO-Vison 2025" وإعداد إعلان باكو لعام 2019 وغيرها من القضايا.