    • / اقتصاد

    اقتصاد


    باكو تستضيف الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الإقتصادي

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٦]

    باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    يعقد اليوم الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الاقتصادي في باكو.

    افدت وكالة أذرتاج انه في الاجتماع تناقش الاستعدادات للاجتماع السادس لوزراء زراعة البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي الذي سيعقد في 4 ديسمبر بباكو ومشروع جدول الأعمال وتنفيذ القسم الزراعي "ECO-Vison 2025" وإعداد إعلان باكو لعام 2019 وغيرها من القضايا.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الإقتصادي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٠:٤٨]
    أذربيجان تستحق بجائزة معرض الاستثمار الأجنبي في الصين
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠١]
    وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي يزور أذربيجان
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:١٣]
    المصدرون مدعوون للمشاركة في دورة تدريب في انقرة
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٦:٥‎١]
    استثمارات أذربيجان في الاقتصاد الألماني حتى الآن تبلغ 3.1 مليار دولار
    باكو تستضيف الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الإقتصادي باكو تستضيف الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الإقتصادي باكو تستضيف الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الإقتصادي باكو تستضيف الاجتماع الخامس للخبراء الزراعيين رفيعي المستوى في منظمة التعاون الإقتصادي