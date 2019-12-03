باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير النقل والبنية التحتية التركي محمد جاهد تورهان والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير النقل والبنية التحتية التركي

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