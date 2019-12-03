اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وروسيا
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٣٧]
باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
يعقد اليوم اجتماع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي ألمار محمدياروف وسيرغي لافروف في باكو.
افدت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا التعاون بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية خلال اللقاء.
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