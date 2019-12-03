سيرغي لافروف يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٤٢]
باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قام اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير الروسي وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.
ثم زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
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