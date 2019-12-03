    • / سياسة

    سياسة


    سيرغي لافروف يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٤٢]

    باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قام اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير الروسي وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    ثم زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    AZERTAG.AZ : سيرغي لافروف يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٣٧]
    اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وروسيا
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٠:٤٩]
    الخارجية: زيارة باشينيان إلى قاره باغ الجبلية مؤشر آخر على أن أرمينيا هي التي تسيطر على أراضينا المحتلة
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٨]
    رئيس الوزراء يوقع على مرسوم يحدد مواعيد أعياد نوروز والفطر والأضحى في 2020م
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
    أزادي الحمادي: الفيلم الوثائقي "العذاب غير المنتهي" يوضح الجانب الإنساني من نزاع قره باغ الجبلية
    سيرغي لافروف يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء سيرغي لافروف يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء سيرغي لافروف يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء سيرغي لافروف يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء