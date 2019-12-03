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    صندوق النفط نقل 539 مليون دولار إلى ميزانية الدولة

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 539.81 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط نقل 539 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
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