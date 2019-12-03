البروفسور حسن علي كاراسار: تاناب من بين أكبر مشاريع الطاقة في قرننا

أنقرة، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

يعد خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول (تاناب) من بين أكبر مشاريع الطاقة والنقل في القرن الحالي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن رئيس جامعة كاباتوكيا التركية البروفسور حسن علي كاراسار.

أكد أن تاناب سيوفر فرصًا إضافية لأذربيجان وتركيا للعمل معًا في مشاريع اقتصادية جديدة: "تاناب هو خط أنابيب يضمن أمن الطاقة الأوروبي لمدة خمسين عامًا. إن القوة الإستراتيجية لخط الأنابيب هذا الذي يتطلع الى تطور ديناميكي لأوراسيا جمعاء مهم بنفس القدر للبلدان المصدرة للغاز والمستوردة. يعد إطلاق هذا الخط جذابًا لجميع الأطراف في منطقة البحر الأسود".