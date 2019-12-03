بحث سبل تطوير التعاون الرياضي بين أذربيجان وقطر

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى السفير الأذربيجاني لدى دولة قطر رشاد إسماعيلوف مع الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور محمد الأنصاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة ان رشاد إسماعيلوف أشار إلى التطور الديناميكي للعلاقات الأذربيجانية-القطرية مشددا على وجود تعاون مكثف في مجال الرياضة بين كلا البلدين. وقال السفير إن الخطوات الأخيرة المتخذة لتطوير الرياضة في قطر جديرة بالثناء مضيفًا أنه إنجاز كبير للبلاد لاستضافة كأس العالم عام 2022.

قال الأمين العام الأنصاري إن بلاده حريصة على توسيع التعاون مع أذربيجان في مجال الرياضة وخاصة كرة القدم.

ثم أشار السفير رشاد إسماعيلوف إلى الاهتمام الكبير للعبة كرة القدم في بلادنا وقدم السفير للأمين العام معلومات عن كرة القدم الأذربيجاني والاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم (AFFA). وقال الدبلوماسي إن منتخبي أذربيجان وقطر التقيا مرتين.

قال الأمين العام منصور محمد الأنصاري إن التعاون بين اتحاد أذربيجان لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم سيساهم في تطوير العلاقات الأذربيجانية القطرية وتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الرياضة.

كما ناقش الطرفان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك في الاجتماع.