عقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين أذربيجان وقطر في الدوحة

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

في 1 ديسمبر، عُقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية جمهورية أذربيجان ووزارة خارجية دولة قطر في الدوحة عاصمة قطر.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية أن نائب وزير الخارجية رامز حسنوف مثل الجانب الأذربيجاني في الاجتماع ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي الجانب القطري.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من قضايا التعاون الثنائي بين أذربيجان وقطر. تم عقد مناقشات حول آفاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والسياحية والعلمية والتعليمية والثقافية وغيرها من المجالات.

قدر وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي عقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في الدوحة كحدث مفرح. وأكد المريخي أن قطر تعلق أهمية كبيرة على التنمية الشاملة للعلاقات مع أذربيجان، مشيراً إلى أن التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات مستمر بنجاح.

أشار نائب وزير الخارجية رامز حسنوف، بدوره إلى المستوى العالي للعلاقات السياسية بين أذربيجان وقطر وتطرق إلى دور المشاورات السياسية في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية. وتحدث نائب الوزير عن أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مشيراً إلى الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس إلهام علييف إلى دولة قطر. كما أبلغ حسنوف نظيره بالخطوات والتدابير المتخذة لتنويع الاقتصاد في أذربيجان.

قال رامز حسنوف إن سياسة الاحتلال لأرمينيا تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة وقدمت معلومات مفصلة عن تاريخ النزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية. وأشار نائب الوزير إلى القرارات والبيانات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة، وكذلك عن المنظمات الدولية الأخرى التي تدعو إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال الارمينية من الأراضي المحتلة، وكذلك القضاء على عواقب العدوان العسكري لأرمينيا على أذربيجان. في هذا الصدد، أعرب رامز حسنوف عن امتنانه لدولة قطر على دعمها للتسوية العادلة للنزاع في إطار السلامة الإقليمية لأذربيجان وسيادتها.

وقال سلطان بن سعد المريخي إن قطر تؤيد بالكامل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتؤيد التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع. وشارك الفكرة القائلة بأن النزاع يشكل تهديداً للسلام والاستقرار ليس فقط في أذربيجان، بل في المنطقة بأكملها، مشيراً إلى أهمية التسوية السلمية للنزاع. قال وزير الدولة إن قطر كانت وستظل مع أذربيجان في جميع القرارات البيانات المتعلقة بهذه القضية.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون داخل المنظمات الدولية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على عقد مشاورات سياسية سنوية.