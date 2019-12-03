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    صربيا تنوي شراء الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر بلغاريا عام 2023

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:٣٢]

    لغراد، 3 ديسمبر، أذرتاج

    تعتزم صربيا شراء الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر بلغاريا عام 2023.

    أفادت أذرتاج أن وزير الطاقة الصربي ألكساندر أنتيك صرح بذلك في لقائه مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية لتركيا فاتح دونميز.

    وقال إن مد الخط الذي سيربط صربيا ببلغاريا عبر ممر الغاز الجنوبي من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2022.

    وقال الوزير إن ممر الغاز الجنوبي سيساهم في تنويع الطاقة في جنوب شرق أوروبا.

    في مايو من العام الماضي، وقعت صربيا وبلغاريا اتفاقاً بشأن بناء خط للغاز بين البلدين. وتنص الوثيقة على إنجاز بناء الخط بحلول عام 2022.

    ممر الغاز الجنوبي هو مشروع معقد يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة - بما في ذلك 7 دول و11 شركة. سيغير المشروع خريطة الطاقة للقارة لأول مرة عن طريق توصيل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية.

    أيجول علييفا

    المرسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

    بلغراد

    AZERTAG.AZ :صربيا تنوي شراء الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر بلغاريا عام 2023
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