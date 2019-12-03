نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني يسافر الى إيران
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٧]
طهران، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قام نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني والرئيس المشارك للجنة التعاون الحكومية في المجال الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران شاهن مصطفايف بزيارة الى جمهورية إيران الإسلامية.
أفادت وكالة أذرتاج انه من المقرر ان يجتمع شاهن مصطفايف مع عدة الوزراء الإيرانيين ومسؤولين الآخرين خلال الزيارة.
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