حجم القاعدة النقدية في أذربيجان

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بلغت القاعدة النقدية في البلد 10 مليارات و672.5 مليون مانات لأول ديسمبر الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا الرقم ارتفع قدر 375.7 مليون مانات قياسا إلى أول شهر الماضي.

أما في العام الماضي فكان حجم القاعدة النقدية قدر 9 مليارات و545.7 مليون مانات.