    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣١]

    باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغت القاعدة النقدية في البلد 10 مليارات و672.5 مليون مانات لأول ديسمبر الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا الرقم ارتفع قدر 375.7 مليون مانات قياسا إلى أول شهر الماضي.

    أما في العام الماضي فكان حجم القاعدة النقدية قدر 9 مليارات و545.7 مليون مانات.

    AZERTAG.AZ :حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 4 ديسمبر
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥‎٥‎]
    صندوق النفط نقل 539 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 3 ديسمبر
    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 2 ديسمبر
    حجم القاعدة النقدية في أذربيجان