إعادة الطبقة الترابية إلى وضعها السابق في 99 % من مسار مشروع تاب في اليونان وألبانيا وإيطاليا

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تمت إعادة الطبقة الترابية إلى وضعها السابق في 99 في المائة من مسار المشروع في اليونان وألبانيا وإيطاليا، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي.

وأوضحت شركة "TAP AG" مشغل خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب المقضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا أنه تم تنظيف 99 في المائة من الأراضي في قسم اليونان وألبانيا من خط الأنابيب البالغ 765 كم.

تم وضع خط أنابيب 535 كيلومترا في اليونان. وتم لحام 99 في المائة من الأنابيب في اليونان وألبانيا في إطار مشروع تاب.

يذكر أن حفل وضع حجر الأساس لمشروع تاب أقيم في 17 مايو عام 2016 في مدينة سالونيك اليونانية ذلك المشروع البالغة كلفته 4.5 مليارات أورو بما فيه أعمال التصميم والهندسة المستمرة منذ عام 2009. ومن المخطط أنّ تحقق مجموعة شركات شاه دنيز أول بيع للغاز في نهاية 2018 لتركيا وجورجيا مع توقع إمداد أول غاز إلى أوروبا بعد مدة سنة في مطلع 2020م. كما من المخطط لإنشاء محطات ضاغطة في المشروع مطلع العام المذكور مع تخطيط إنشاء الجزء البحري من الخط فترة عامي 2018-2019.

استكملت 82 في المائة من الأعمال في إطار مشروع تاب، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي.

هذا ويعد مشروع تاب الجزء المركب من مشروع ممر الجنوب للغاز الممتد على طول 3500 كم بهدف نقل الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في قطاع أذربيجان في بحر الخزر إلى تركيا ومن هذا البلد إلى أوروبا استمرار لمشروعي خط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب لنقل الغاز الطبيعي الذي يستخرج من حقل شاه دنيز 2 إلى جنوب إيطاليا عبورا من خلال اليونان وألبانيا ومرورا من مياه البحر الأدرياتيكي ومنه إلى أوروبا الغربية. ومن المخطط ربط خط أنابيب تاب بخط تاناب وسينطلق من أراضي كيبوي الواقعة في حدود اليونان مع تركيا حيث سيمر خط أنابيب تاب من ذلك المكان على أراضي اليونان وألبانيا متجها إلى سواحل البحر الأدرياتيكي من الشرق إلى الغرب حتى يخرج إلى البر بمنطقة بوغليا في إيطاليا ليربط الخط هناك بشبكة نقل الغاز الإيطالية التي تشغلها شركة سنام ريتي غاز. ويعد هذا الخط واعدا جدا من حيث إمكانية إيصال غاز أذربيجان إلى الأسواق الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وسويسرا والنمسا فيما تخطط قدرة تمرير تاب في المرحلة الأولى 10 مليارات م3 سنويا مع إمكانية توسيعها إلى 20 مليار م3 في المستقبل المنظور.

وتنقسم أسهم تاب حاليا موزعة على شركات بي بي 20 في المائة وسوكار 20 في المائة وسنام سبا 20 في المائة وفلوكسيس 19 في المائة وايناجاز 16 في المائة واكسبو 5 في المائة.