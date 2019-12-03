باكو، 3 ديسمبر (أذرتاج). انهى اللاعب الاذربيجاني الشاب عبدالله قديمبايلي مسابقة الشطرنج الدولية في صربيا في المركز الثالث بالحصول على 7 نقاط من 9 جولات. وفاز المسابقة اللاعب الصربي برانكو داملجانوفيتس بالحصول على 7.5 نقط. اما اللاعب الاذربيجاني الآخر نائل بشيرلي فحصل على المركز الـ12 بـ6 نقاط.

AZERTAG.AZ : لاعب أذربيجاني ينهي مسابقة الشطرنج في صربيا في المركز الثالث

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