    • / سياسة

    سياسة


    بحث سبل توسيع التعاون بين أذربيجان ومولدوفا

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٣]

    كيشيناو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس مولدوفا إيغور دودون في 2 ديسمبر السفير الأذربيجاني في هذا البلد قدسي عثمانوف.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي للرئيس المولدوفي على الإنترنت ان الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية خلال اللقاء. شددا على أهمية توسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وعقد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والذي لم يعقد منذ عام 2012.

    أشار الرئيس إيغور دودون إلى أن مولدوفا حريصة على تطبيق تجربة الشركات الأذربيجانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. ناقش الجانبان جوانب التعاون الاجتماعي والإنساني بين البلدين. وأعرب الرئيس المولدوفي عن امتنانه للجانب الأذربيجاني على اهتمامه ودعمه لمولدوفا وخاصة لإقليم غاغوزيا ذي الحكم الذاتي. أعلن أن بناء مركز الإبداع للأطفال في مدينة تشاد لونجا بدعم من مؤسسة حيدر علييف على وشك الانتهاء.

    ذكر إيغور دودون مشاركته في منتدى باكو العالمي في سنوات 2018-2019 ويمكن ان يحضر المنتدى التالي المقرر عقده في الفترة ما بين 12- 14 مارس من عام 2020.

    دعا الرئيس إيغور دودون الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مولدوفا في زيارة رسمية الى مولدوفا في العام المقبل.

    AZERTAG.AZ :بحث سبل توسيع التعاون بين أذربيجان ومولدوفا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣١]
    سيرجي لافروف: روسيا كرئيس مشارك ستساهم في مجموعة منسك في حل نزاع قاره باغ الجبلية
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]
    ألمار محمدياروف يتوجه الى براتيسلافا
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
    لافروف: العلاقات بين روسيا وأذربيجان تستند إلى الثقة المتبادلة
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٨]
    عقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين أذربيجان وقطر في الدوحة
    بحث سبل توسيع التعاون بين أذربيجان ومولدوفا بحث سبل توسيع التعاون بين أذربيجان ومولدوفا