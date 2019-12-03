بحث سبل توسيع التعاون بين أذربيجان ومولدوفا

كيشيناو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى رئيس مولدوفا إيغور دودون في 2 ديسمبر السفير الأذربيجاني في هذا البلد قدسي عثمانوف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي للرئيس المولدوفي على الإنترنت ان الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية خلال اللقاء. شددا على أهمية توسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وعقد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والذي لم يعقد منذ عام 2012.

أشار الرئيس إيغور دودون إلى أن مولدوفا حريصة على تطبيق تجربة الشركات الأذربيجانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. ناقش الجانبان جوانب التعاون الاجتماعي والإنساني بين البلدين. وأعرب الرئيس المولدوفي عن امتنانه للجانب الأذربيجاني على اهتمامه ودعمه لمولدوفا وخاصة لإقليم غاغوزيا ذي الحكم الذاتي. أعلن أن بناء مركز الإبداع للأطفال في مدينة تشاد لونجا بدعم من مؤسسة حيدر علييف على وشك الانتهاء.

ذكر إيغور دودون مشاركته في منتدى باكو العالمي في سنوات 2018-2019 ويمكن ان يحضر المنتدى التالي المقرر عقده في الفترة ما بين 12- 14 مارس من عام 2020.

دعا الرئيس إيغور دودون الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مولدوفا في زيارة رسمية الى مولدوفا في العام المقبل.