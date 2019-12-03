لافروف: العلاقات بين روسيا وأذربيجان تستند إلى الثقة المتبادلة

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

عقد وزيرا الخارجية الأذربيجاني والروسي ائلمار محمدياروف وسيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع المنعقد بينهما اليوم في باكو.

أفادت أذرتاج أن الوزيرين قدما معلومات حول المسائل المطروحة للبحث في الاجتماع.

وقال ائلمار محمدياروف إن البلدين بينهما علاقات ناجحة في كثير من المجالات خاصة المجال الاقتصادي. وابلغ أن حجم التبادل التجاري تجاوز عن 5ر2 ملياري دولار: "ونستهدف إبلاغ هذا الرقم إلى 3 مليارات دولار إلى نهاية العام الجاري. أذربيجان شريك تجاري رئيسي لروسيا في جنوب القوقاز. تجاوزت الاستثمارات الأذربيجانية في روسيا عن 2ر1 مليار دولار واستثمرت روسيا في أذربيجان 9ر4 مليارات دولار."

وأفاد سيرغي لافروف أن العلاقات بين روسيا وأذربيجان هي الاستراتيجية بجانب استنادها إلى الثقة المتبادلة. وذكر أهمية الزيارات المتبادلة بين رئيسي الدولتين واللقاءات المنعقدة بينهما.

وتطرق سيرغي لافروف إلى العلاقات في المجال الإنساني مفيدا أن التعاون وثيق بين البلدين في المجال الثقافي. ورفع الوزير شكره على الاعتناء بتعليم اللغة الروسية في أذربيجان. وابلغ أن هناك التعاون الوثيق بين مؤسسات التعليم العالي أيضا وتعمل في أذربيجان فروع الجامعات الروسية.

وتذكر سيرغي لافروف زيارة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا للاتحاد الروسي مؤكدا أن هذه الزيارة أتت مثمرة جدا.

ولفت الوزير كذلك إلى تطور التعاون الروسي الأذربيجاني على مستوى المنظمات الدولية: "نحن سنسعى إلى المزيد من تقريب علاقات روسيا مع منظمة حركة عدم الانحياز بالاستفادة من رئاسة أذربيجان على تلك المنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة".

وتناول الوزير الروسي العلاقات في مجال السياحة مفيدا أن هذا الاتجاه موجود فيه التعاون الناجح. وذكر سيرغي لافروف اقتراب عدد السائحين الوافدين من روسيا إلى أذربيجان هذا العام من مليون سائح مفيدا أن هذا مؤشر جيد.

وفي نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان ابلغ الوزير أن روسيا تساعد حل النزاع بصفتها مندوبا مشاركا في رئاسة مجموعة منسك. وقال إن الزيارات المتبادلة لصحفيي أذربيجان وأرمينيا تكتسي بأهمية أيضا.

وأشار وزير الخارجية الروسي كذلك إلى أن التعاون في المجال العسكري الفني من اهم مجالات الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وباكو: "هذا التعاون يتطور وفقا للتشريع الدولي".