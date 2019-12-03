ألمار محمدياروف يتوجه الى براتيسلافا

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

توجه وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف الى مدينة براتيسلافا السلوفاكية للمشاركة في الاجتماع الـ26 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب العلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.