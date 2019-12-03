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    سيرجي لافروف: روسيا كرئيس مشارك ستساهم في مجموعة منسك في حل نزاع قاره باغ الجبلية

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣١]

    باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

    ستساعد روسيا بصفتها رئيساً مشاركاً في مجموعة منسك في حل نزاع قاره باغ الجبلية.

    تفيد أذرتاج أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح بذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف في باكو في 3 ديسمبر.

    وقال الوزير: "سنساهم في حل القضية بكوننا رؤساء مشاركين ونأمل أن تكون هناك نتائج". شدد سيرجي لافروف أيضا على أن موسكو تتوقع نتائج من اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في براتيسلافا.

    وقال الوزير إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع رئيس أذربيجان الهام علييف. وأكد أنه من الجيد جداً أن ارتقى رئيسانا بعلاقاتنا إلى هذا المستوى.

    استذكر الوزير زيارة النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا إلى روسيا وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاقات مهمة في ختام تلك الزيارة.

    AZERTAG.AZ :سيرجي لافروف: روسيا كرئيس مشارك ستساهم في مجموعة منسك في حل نزاع قاره باغ الجبلية
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