الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019"
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٩]
باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 4 ديسمبر اليوم فعاليات النسخة الـ25 من معرض باكوتيل – 2018 للاتصالات والابتكار وتكنولوجيا المعلومات المفتتح اليوم لدى مركز باكو اكسبو.
أفادت أذرتاج انه أحاط وزير الاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولوزاده رئيس الدولة وقرينته علما بالمعرض.
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