الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019"

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 4 ديسمبر اليوم فعاليات النسخة الـ25 من معرض باكوتيل – 2018 للاتصالات والابتكار وتكنولوجيا المعلومات المفتتح اليوم لدى مركز باكو اكسبو.

أفادت أذرتاج انه أحاط وزير الاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولوزاده رئيس الدولة وقرينته علما بالمعرض.