    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019"

    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٩]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 4 ديسمبر اليوم فعاليات النسخة الـ25 من معرض باكوتيل – 2018 للاتصالات والابتكار وتكنولوجيا المعلومات المفتتح اليوم لدى مركز باكو اكسبو.

    أفادت أذرتاج انه أحاط وزير الاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولوزاده رئيس الدولة وقرينته علما بالمعرض.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:١٦]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل محافظي حاجي قابل ونفطالان
    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والغابات التركي
    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٤]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنزل ضيفة على منزل عازف المقام المخضرم علي بابا محمدوف
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لاتحاد الاتصالات الدولي
    الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019" الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض "باكوتيل – 2019"