اجتماع المحكمة الدستورية العام ينظر في استبيان الرئيس بشأن موافقة حل المجلس الوطني مع الدستور

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

انطلق اجتماع المحكمة الدستورية العام في الرابع من ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع العام ينظر في استبيان الرئيس الأذربيجاني بشأن موافقة حل المجلس الوطني الأذربيجاني على أساس قرار المجلس الوطني الصادر في الثاني من ديسمبر عام 2019م "في تبني نداء إلى الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين الانتخابات المبكرة للمجلس الوطني الأذربيجاني" مع الدستور الأذربيجاني.

وافتتح الاجتماع رئيس المحكمة الدستورية فرهاد عبد الله يف واعلن عن تركيب الاجتماع العام مقدما معلومات حول القضية المطروحة للنقاش.

ثم ألقى قضاة مقررون تقارير.

ويحضر الاجتماع مدير قسم التشريع وسياسة القانون بالديوان الرئاسي بصفة ممثل عن جانب المستبين وكذلك رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون سياسة القانون وبناء الدولة علي حسينلي ورئيس جهاز المجلس الوطني صفاء ميرزايف واستاذ كرسي القانون الدستوري بكلية القانون لدى جامعة باكو الحكومية الدكتور نصيب شكوروف بصفتهم ممثلين عن جانب المجيب.