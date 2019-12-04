وزير روسي ينفي معلومات عن موافقة بلاده جزئياً على اتهامات "وادا"

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

لم توافق روسيا على اتهام يفغيني موتشالوف بتغيير قاعدة البيانات في مختبر موسكو لمكافحة المنشطات. صرح بهذا وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية ان بوابة “Sports Integrity Initiative” نشرت يوم الاثنين معلومات جديدة استناداً إلى تقرير لجنة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) حيث يدعى أنه تم تصديق حادث تغيير قاعدة البيانات من قبل مدير النظام يفغيني موتشالوف خلال 2018-2019. وهذا الشخص المذكور زوج مديرة المحتبر هيلانة موتشالوفا.

قال بافل كولوبكوف: "هذه المعلومات غير صحيحة. لم تصدق وزارة الرياضة على أي معلومات عن تدخل يفغيني موتشالوف في قاعدة البيانات.

لم يقدم الجانب الروسي بيانات المختبر الأساسية إلى "وادا" خلال المدة المتفقة عليها. لم يتمكن خبراء الوكالة من التعرف على بيانات المختبر في موعد متفق عليه (31 ديسمبر) إلا في وقت لاحق في أوائل شهر يناير. كان الحفاظ على مختبر موسكو لمكافحة المنشطات شرطاً رئيسياً لاستعادة وضع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في سبتمبر من العام الماضي.

بعدما عثرت "وادا" على التلاعب بالبيانات الموجودة في المختبر، طرحت لجنتها التنفيذية فرض عقوبات على الرياضة الروسية. تهدف العقوبات إلى منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية بأعلامهم الوطنية لمدة أربع سنوات.

من المتوقع أن تجتمع اللجنة التنفيذية لـ "وادا" في 9 ديسمبر لمناقشة هذه المسألة.