وزارة الخارجية أكملت دورة التأهيل للدبلوماسيين الأجانب بينهم من اليمن وفلسطين

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

انتهت دورة التأهيل تحت عنوان "برنامج السياسة الخارجية للدبلوماسييـــــن الأجانـــب" (“Advanced Foreign Service Program for Foreign Diplomats”) والتي أقامتها وزارة خارجية جمهورية أذربيجان في إطار التعاون مع وكالة دعم التنمية الدولية (AIDA) وجامعة ADA في الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر للدبلوماسيين من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية.

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الخارجية لوكالة أذرتاج أنه في إطار البرنامج الذي ضم الدبلوماسيين من 15 دولة (الأرجنتين وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وإثيوبيا والإكوادور وأفغانستان وفلسطين ولاوس وباكستان والسنغال وصربيا ورواندا وأوروغواي وفيتنام واليمن) قدمت المحاضرات التي شملت الموضوعات مثل السياسة العالمية والقانون الدولي والمنظمات الدولية وقضايا الاقتصاد والطاقة والدبلوماسية العامة وتطوير القيادة والدراسات الأذربيجانية (تاريخ أذربيجان والجيوسياسة ودبلوماسية الطاقة والنقل والبنية التحتية للنقل والثقافة والصراع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قاره باغ الجبلية وإلخ.) تم تنظيم ورش العمل. وزار الدبلوماسيون الأجانب أيضاً وفي إطار البرنامج، المجلس الوطني ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد وصندوق النفط للدولة ومركز خدمات "أسان" وميناء باكو الدولي للتجارة البحرية.

في الحفل الختامي للبرنامج التقى مدير الجامعة ADA حافظ باشايف المشاركين وسلمهم شهادات التخرج بنجاح من البرنامج.

وشارك الدبلوماسيون الأجانب انطباعاتهم الإيجابية عن البرنامج وقالوا إنهم سعداء بشكل خاص بالتعرف على أذربيجان والمعرفة والمهارات التي اكتسبوها هنا وأن خبرتهم ستكون مفيدة لأنشطتهم المستقبلية.

من الجدير بالذكر أنه تم تأسيس وكالة جمهورية أذربيجان لدعم التنمية الدولية لوزارة الخارجية (Azerbaijan International Development Agency – AIDA) في عام 2011. والغرض من إنشاء الوكالة هو تنسيق الدعم الدولي المقدم من قبل جمهورية أذربيجان وإنجاز المشاريع الإنسانية ومشاريع دعم التنمية للدول الأجنبية.