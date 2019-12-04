    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة

    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٢]

    باكو، 4 ديسمبر (أذرتاج).

    تفقد وزير الدفاع الاذربيجاني والقياديين العسكريين الاخرين بالوزارة المواقع القتالية والقواعد العسكرية المترابطة في خط الجبهة، ذلك بتوجيه من القائد الأعلى العام للقوات المسلحة الأذربيجانية إلهام علييف.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير التقى مع العسكريين في المواقع القتالية وتفقد حالة التأهب العسكري والمعنوي للجنود وتابع مواقع العدو من الخنادق.

    بعد تعرفه على الوضع ميدانيا اعطى توجيهات بغرض ضمان التأهب القتالي الدائم للوحدات في خط الجبهة.

    ثم زار قيادة الوزارة تمثال نصب إحياء لذكرى شهداء معارك ابريل في مدينة هوراديز ووضعوا باقات من الزهور امامه. كما شارك قيادة الوزارة في حفل افتتاح عين ماء لذكرى الشهداء. ثم غرسوا أشجار الدلب في المنطقة.

    كما تفقد وزير الدفاع مكان الهندسة العسكرية القريب من خط الجبهة، ذلك لتحسين مستوى المهندسين العسكريين وإعدادهم وتطوير مهاراتهم للقيام لأعمال الهندسة العسكرية في الظروف القتالية المعقدة نظرا للموقع الجغرافي.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٩]
    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٢:٠٨]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
    إجراء المراقبة في خط الجبهة
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم
    وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة