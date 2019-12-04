وزير الدفاع يتفقد قواعد عسكرية في خط الجبهة

باكو، 4 ديسمبر (أذرتاج).

تفقد وزير الدفاع الاذربيجاني والقياديين العسكريين الاخرين بالوزارة المواقع القتالية والقواعد العسكرية المترابطة في خط الجبهة، ذلك بتوجيه من القائد الأعلى العام للقوات المسلحة الأذربيجانية إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير التقى مع العسكريين في المواقع القتالية وتفقد حالة التأهب العسكري والمعنوي للجنود وتابع مواقع العدو من الخنادق.

بعد تعرفه على الوضع ميدانيا اعطى توجيهات بغرض ضمان التأهب القتالي الدائم للوحدات في خط الجبهة.

ثم زار قيادة الوزارة تمثال نصب إحياء لذكرى شهداء معارك ابريل في مدينة هوراديز ووضعوا باقات من الزهور امامه. كما شارك قيادة الوزارة في حفل افتتاح عين ماء لذكرى الشهداء. ثم غرسوا أشجار الدلب في المنطقة.

كما تفقد وزير الدفاع مكان الهندسة العسكرية القريب من خط الجبهة، ذلك لتحسين مستوى المهندسين العسكريين وإعدادهم وتطوير مهاراتهم للقيام لأعمال الهندسة العسكرية في الظروف القتالية المعقدة نظرا للموقع الجغرافي.