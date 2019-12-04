النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنزل ضيفة على منزل عازف المقام المخضرم علي بابا محمدوف
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٥:٥٤]
باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نزلت النائبة الولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ضيفة على منزل فنان الشعب والعازف المخضرم للمقام والملحن – المغني علي بابا محمدوف.
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