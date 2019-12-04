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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنزل ضيفة على منزل عازف المقام المخضرم علي بابا محمدوف

    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نزلت النائبة الولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ضيفة على منزل فنان الشعب والعازف المخضرم للمقام والملحن – المغني علي بابا محمدوف.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنزل ضيفة على منزل عازف المقام المخضرم علي بابا محمدوف
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