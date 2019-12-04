عقد الاجتماع الـ35 للجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك +" في فيينا

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

عقد الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة الفنية المشتركة لمنظمة منتجي النفط الأعضاء في (أوبك) وغير الأعضاء في فيينا.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللجنة تعمل لمدة ثلاث سنوات بناء على "إعلان التعاون" لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو خلال الاجتماع: يمكننا أن نفتخر بهذه المرحلة التاريخية. وأعرب عن تقديره البالغ لأنشطة جميع البلدان المشاركة في إعلان التعاون.

يذكر ان اليوم يعقد في فيينا الاجتماع السابع عشر للجنة المراقبة المشتركة لوزراء أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك. أما في 5 ديسمبر فسوف يعقد الاجتماع الـ177 لمجلس وزراء أوبك في فيينا عاصمة النمسا.

واتفق التحالف في السنة الماضية على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، منذ 1 يوليو من العام الجاري حتى نهاية الربع الأول من عام 2020.