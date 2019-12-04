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    الرئيس إلهام علييف يستقبل محافظي حاجي قابل ونفطالان

    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:١٦]

    باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل الرئيس إلهام علييف في الرابع من نوفمبر اليوم محافظ محافظة حاجي قابل رستم خليلوف ومحافظ مدينة نفطالان وقار نوروزوف بمناسبة تعيينه إياهما منصبيهما الجديدين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل محافظي حاجي قابل ونفطالان
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