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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والغابات التركي

    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والغابات التركي
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