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    اقتصاد


    عقد لقاء عمل أذربيجاني سعودي في باكو

    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    عقد في باكو لقاء العمل الأذربيجاني السعودي بدعم وزارة الاقتصاد وتنظيم صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو).

    أفادت وكالة أذرتاج ان القائم بأعمال رئيس آذبرومو يوسف عبد اللهيف وسفير المملكة العربية السعودية في أذربيجان حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير تحدثا عن التعاون الاقتصادي بين كلا البلدين وأكدا على دور القطاع الخاص في هذا المجال.

    قدم مدير شركة "Aramco Overseas Company" في المملكة العربية السعودية أحمد الشيحه معلومات عن أنشطة الشركة ومشاريعها.

    قُدمت عروض حول الاستثمار وبيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية والمشاريع المنفذة خلال الاجتماع ونوقش توسيع العلاقات بين رجال الأعمال ودُعيت الشركات الأذربيجانية للتعاون في مجال الاستثمار.

    AZERTAG.AZ :عقد لقاء عمل أذربيجاني سعودي في باكو
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