مصايد تصوير تلتقط صور حيوانات برية في محمية هيركان الطبيعية الوطنية في أذربيجان

لانكران، 4 ديسمبر (أذرتاج).

التقطت عدسات مصايد تصوير صورا شيقة للحيوانات البرية في محمية هيركان الطبيعية الوطنية في أذربيجان.

قال المفتش ساحل ميكائيلوف ان عدد مصايد تصوير مركبة في الغابة يزيد عن 20 وتم تركيبها في الطرق والأماكن التي تعبرها الحيوانات البرية في الغابة. تلتقط كل مصيدة صورة في كل 3 ثوان وفيديو 6-10 ثوان. التقطت في هذه المرة صور الذئب والدب البني والببر والحيوانات البرية الأخرى، ابن آوي وغرير أوروبي ونيص. وأضاف ان إدارة الغابة تخطط في زيادة عدد مصايد التصوير الى 40 مصيدة.