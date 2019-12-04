انعقاد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في سلوفاكيا

عرض موقف أذربيجان من حل النزاع سلميا في إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني وما حوله في الاجتماع الوزاري للأمن والتعاون الأوروبي

"ولا ترى أذربيجان أي حل سياسي للنزاع خارج هذا الإطار"