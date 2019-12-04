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    سياسة


    انعقاد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في سلوفاكيا

    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٩]

    براتيسلافا، 4 ديسمبر، أذرتاج

    ينعقد الآن لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف والأرميني زهراب مناتساكانيان بوساطة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى المنظمة في مدينة براتيسلافا السلوفاكية.

    AZERTAG.AZ :انعقاد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في سلوفاكيا
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    انعقاد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في سلوفاكيا