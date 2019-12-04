برويز شاهبازوف يشارك في الاجتماع الـ7 لوزراء "أوبك +" في فيينا

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام وزير اللطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف بزيارة الى فيينا عاصمة النمسا تلبية لدعوة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو. سيشارك الوزير في الاجتماع السابع لوزراء البلدان الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة والذي سيعقد في 6 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الأذربيجانية ان اجتماع وزراء "أوبك بلس" في فيينا سيركز على الوضع الحالي في سوق النفط العالمي. سيتم استعراض العرض الذي قدمته أوبك بناءً على تحليل لاتجاهات تطور الاقتصاد العالمي وأسواق النفط ومؤشرات الأداء الخاصة بالدول.

يذكر انi في السنة الماضية اتفق التحالف على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، منذ 1 يوليو من العام الجاري حتى نهاية الربع الأول من عام 2020.