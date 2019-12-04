زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر محافظة توتشيغي اليابانية قرب مدينة طوكيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 19:35 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

شعرت الهزات الأرضية في المحافظات المجاورة.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.