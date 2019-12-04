منتخب أذربيجان لكرة القدم يقابل فرنسا واليونان ومولدوفا
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم القرعة في تصفيات بطولة أوروبا 2020/2021 بين منتخبات كرة القدم تحت 19 عاما.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم ان المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 19 عاما سيقابل فرق فرنسا واليونان ومولدوفا في المجموعة الثامنة.
ستقام مباريات هذه المجموعة في الفترة ما بين 7 و10 و13 أكتوبر في مولدوفا.
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